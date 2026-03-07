Köye inen tilkiler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Çiçekliyurt köyünde yaşayan Hüseyin Şimşek, evinin önünde kar tabakasında hayvan ayak izlerini fark etti. Ayak izlerinin hangi canlıya ait olduğunu merak eden Şimşek, evinin duvarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Evinin önünde yiyecek arayan tilkilerin görüntüsünü gören Şimşek, o anları kaydetti. Güvenlik kamerasının kadrajına giren 2 tilki, bir anda kavga etmeye başladı. bir süre kavga eden tilkiler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Vahşi yaşam canlılarının sıklıkla köye indiğini ifade eden Hüseyin Şimşek, "Köydeki evimin güvenlik kamerasını izlerken tilkilerin görüntüsüne rastladım. Görüntüler çok hoşuma gitti ve paylaşmak istedim" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır