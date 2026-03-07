Leyleği ilk görene 1 çuval un kampanyası tamamlandı

Sulak alanları ile birlikte önemli göç alanlarından olan Aydın, her yıl çok sayıda leyleğe ev sahipliği yaparken, EKODOSD’un leyleği ilk görenlere verdiği 1 çuval un kampanyası tamamlandı.

Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’ın simgelerinden biri haline gelen leyleklerin Aydın’a göçü başladı. Bu kapsamda 2026 yılının ilk leyleklari de bir bir gelmeye başlarken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanan "Leyleği ilk görene 1 çuval un" kampanyası kapsamında unlar dağıtıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde katkıda bulunan herkese teşekkür eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler köylerimize gelmeye başladı. Eşini bulan leylekler yuvalarında üreme dönemine girerek yumurtalarının üzerine sırayla yatarken, eşini bekleyenler ise yuvalarını onarıyor ve beslenmek için sulak alanların kıyılarında dolaşıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve üyelerimizin katkılarıyla gerçekleştirilen ’Leyleği İlk Görene 1 Çuval Un’ kampanyası da sembolik olarak belirlenen köylerde tamamlandı. Köylerde ise leylekleri ilk gören vatandaşlara un çuvalları teslim edildi. Söke Ovası’nın özellikle leyleklerin yoğun olarak bulunduğu güney kesimleri, son yağışlar nedeniyle sular altında kalmış durumda. Sular çekildikten sonra çiftçiler tarlalarını sürmeye başlayacak.

Leylekler de traktörleri takip ederek pulluğun havalandırdığı topraktan çıkan solucanları ve dana burnu gibi zararlıları tüketerek doğal dengeye katkı sağlayacak. Bu durum aynı zamanda zirai ilaç kullanımının azalmasına da yardımcı oluyor. Üyelerimizin desteğiyle sürdürülen bu kampanya köylerde ayrı bir heyecan oluşturuyor. Leyleği ilk görebilmek için bu aylarda gökyüzünü gözleyenlerin sayısı artıyor. Böylece leylekler aracılığıyla sulak alanların korunmasının önemi de bir kez daha hatırlatılıyor. Öte yandan sosyal medya ve televizyonlardan kampanyayı izleyen Anadolu’nun birçok yerinden vatandaşlar da bizlere ulaşıyor. Köylerinde leylek gördüklerini belirterek kampanyadan nasıl yararlanabileceklerini soruyorlar. Biz de bu çalışmanın, üyelerimizin destekleriyle yalnızca kendi bölgemizde gerçekleştirilen sembolik bir farkındalık etkinliği olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır