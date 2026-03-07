HABER

İsrail'in attığı füze, İran'da Türk TIR'ını vurdu! Şoför Hüseyin Fırat ağır yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan TIR şoförü 29 yaşındaki Hüseyin Fırat'ın aracına, İran'da İsrail füzesi isabet etti. Alev alan TIR'da Hüseyin Fırat ağır yaralanırken, annesi İran'da tedaviye alınan oğlunun Türkiye'ye getirilmesini istedi.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yaptı.

İsrail in attığı füze, İran da Türk TIR ını vurdu! Şoför Hüseyin Fırat ağır yaralı 1

İSRAİL FÜZESİYLE TIR ALEV ALDI

Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletinin geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı.

İsrail in attığı füze, İran da Türk TIR ını vurdu! Şoför Hüseyin Fırat ağır yaralı 2

AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

TIR'dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

ANNESİ: DURUMU ÇOK CİDDİ

Hüseyin Fırat'ın annesi Hayriye Fırat, Zencan Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlunun sağlık durumunun ciddi olduğunu, tedavisi için Türkiye'ye getirilmesini istedi. Eşi ile oğlunun Pakistan'a yük götürdüğünü, dönüşte İran'da füzeli saldırıya uğradıklarını belirten Fırat, "Oğlum ile babası aynı kafile ile Türkiye'ye dönerken TIR'a füze isabet etmiş. Oğlumun sağlık durumu çok ciddi.

İsrail in attığı füze, İran da Türk TIR ını vurdu! Şoför Hüseyin Fırat ağır yaralı 3

"BİR AN ÖNCE TÜRKİYE'YE GETİRİLSİN"

Bu nedenle bir an önce Türkiye'ye getirilerek burada tedavi edilmesini istiyorum. Herkes gibi o da ekmeğinin peşindeydi. Saldırıda aracı yandı. Devlet büyüklerimizden Türkiye getirilerek tedavi edilmesinin istiyoruz" dedi.

İsrail in attığı füze, İran da Türk TIR ını vurdu! Şoför Hüseyin Fırat ağır yaralı 4

Amcası Mehmet Saçar ise "15 araçla gittikleri seferden dönerken İsrail'in attığı füze, Hüseyin'in aracına isabet ediyor. Yaralı, yoğun bakımda. Türkiye'ye getirilmesini, tedavi ve ameliyatının ülkemizde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

