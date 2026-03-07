HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bilecik’te yağış nedeniyle köy yolu çöktü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yağış nedeniyle köy yolu çöktü.Edinilen bilgilere göre, dün gece Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı köyü sınırları içerisinde yer alan Dombayçayırı Barajı istikametindeki köy yolu etkili olan yağışlar nedeniyle deformasyona uğrayarak çöktü.

Bilecik’te yağış nedeniyle köy yolu çöktü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yağış nedeniyle köy yolu çöktü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı köyü sınırları içerisinde yer alan Dombayçayırı Barajı istikametindeki köy yolu etkili olan yağışlar nedeniyle deformasyona uğrayarak çöktü. Yapılan kontrollerde yolun ulaşıma kapandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından çöken yol duba ve ikaz işaretleriyle güvenlik altına alınırken, Bozüyük İlçe Özel İdare ekiplerine bilgi verildi.

Öte yandan, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlatacağı öğrenildi.

Bilecik’te yağış nedeniyle köy yolu çöktü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınların emeği kültürel mirası yaşatıyorKadınların emeği kültürel mirası yaşatıyor
Şubatta havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 45 ilin nüfusunu aştı!Şubatta havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 45 ilin nüfusunu aştı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.