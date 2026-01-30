Soğuk havalara meydan okuyun: Adidas Terrex polar bugüne özel indirime girdi

Bir mekandan diğerine geçerken konforundan ödün vermek istemeyenler için çok yönlülük her şey demek. Sadece spor salonunda değil, şehir hayatının her anında size eşlik edecek, katmanlı giyimin en kilit parçasını bulmak bazen zordur. Hareket özgürlüğünü kısıtlamayan esnek yapısı ve zamansız tasarımıyla bir kıyafetten çok daha fazlasını istiyorsanız aradığınızı buldunuz. Şıklığı işlevsellikle buluşturan Adidas Terrex polar, şimdi avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor!

adidas Terrex Multi Essentials Fermuarlı Polar Üst

Her ortamda size eşlik edecek çok yönlü bir parça olan Adidas Terrex polar, özel şardonlu polar kumaşı ekstra yumuşaklık ve üst düzey bir konfor sunarken vücut ısınızı koruyarak sıcak kalmanızı sağlar. Normal kesimi ve dik yakalı yapısı ile manşetlerde ve alt kısımda yer alan elastik şeritleri sayesinde vücudunuza tam oturarak soğuk havayı dışarıda tutar. Yarım fermuarlı yapısıyla kendinize göre ayarlama yapabileceğiniz adidas polar, eşyalarınızı güvenle taşıyabileceğiniz fermuarlı yan cepleriyle de pratiklikten ödün vermez!

Kullanıcılar ne diyor?

"Poları gayet yumuşak, 176 cm boy, 68 kilo için M beden gayet güzel oldu. Slim fit giyinmek isteyenler muhtemelen S beden de alabilir. Kesinlikle parasını hak ediyor."

"Mükemmel. İki tane aldım, hatta babam için de bir tane aldım. Evden çalıştığım için, sıcak tutmak için tek katman olarak veya termal yelek ya da tişört üzerine giyildiğinde daha da sıcak tutmak için harika. Şiddetle tavsiye ederim. Başka renklerden de memnuniyetle alırım."

"Kaliteli polar, rengi çok hoş sadece bir tık bol ben diğer muadil outdoor markalarinda M beden giyerim bunda da M beden aldım, üzerime tam oturdu boydan biraz uzun ama sorun teşkil etmiyor, 178 cm boy 85 kilo referans olması açısından yazdım."

Bu içerik 30 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

