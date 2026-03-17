Cezaevi firarisi Gediz’de yakalandı

Kütahya’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, hakkında "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 18 yıl 8 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahsın yeri tespit edildi.
Şahsın, Samralar köyünde gizlendiği belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firariyi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
