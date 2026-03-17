Gün boyu kalıcı: Calvin Klein Beauty parfümde indirim var

Temiz, ferah ve taze kokuları sevenlerin vazgeçilmezi olacak bir seçenekle geldik. Günün her anına, ofis şıklığından hafta sonu kahvaltısına kadar her ortama kusursuzca uyum sağlayan, imza parfümünüz olmaya aday Calvin Klein Beauty EDP indirimde! Siz de bu fırsatı değerlendirmek isterseniz detaylar aşağıda!

Herkese hitap eden bir koku: Calvin Klein Beauty Kadın EDP Parfüm (100 ml)

Kadınsı, zarif ve sıcak bir koku arayanların favorisi Calvin Klein Beauty, yasemin, zambak ve çiçeksi notalarla açılırken sedir ağacı, misk ve amberin sıcak dokunuşuyla tamamlanıyor. Gündüzden geceye her ana yakışan bu parfüm, sade ama etkileyici bir hava yaratıyor. İlkbahar ve yaz aylarında ferah hissetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan parfüm, zarafetiyle kendine güvenen kadınların imzası haline gelmiş klasik bir koku. Sofistike şişe tasarımıyla da dikkat çeken Beauty, ağır olmayan ama iz bırakan yapısıyla günün her anında kendinizi özel hissetmenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bildiğim en güzel kokulardan biri. Taze ve rahatsız edici değil. Günlük kullanım için mükemmel!”

“Hediye olarak verdim ve hediye ettiğim kişi çok beğendi, çok yumuşak bir çiçeksi aroması var ve oldukça güzel, zarif ve taze kokuyor.”

Bu içerik 17 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.