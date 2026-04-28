Fiyat performansta 1 numara: Oral-B iO şarjlı diş fırçasının fiyatı dipte

Sabahları uykulu gözlerle diş fırçalarken çoğumuz daha çok dişlerin ön yüzeylerine odaklanıp ulaşılması zor arka kısımları hızlı geçiyoruz. Bu durum bir süre sonra diş taşlarına ve ağrılı doktor randevularına davetiye çıkarıyor. Tam bu noktada devreye giren Oral-B iO6, her bölgeyi fırçaladığınızdan emin olmanızı sağlayan somut bir çözüm sunuyor. Şu an yarı fiyatına düşen modelde ek 850 TL nakit iade fırsatı ve daha fazlası için hadi, içeriğe geçelim!

Oral-B iO6 Siyah Şarjlı Diş Fırçası (2 Fırça Başlığı, Premium Seyahat Kabı ve Yedek Başlık Kabı Dahil)

Bluetooth bağlantısı sayesinde Oral-B uygulamasıyla eşleşen cihaz, ağzınızın içini dijital olarak takip ederek hangi bölgeleri fırçaladığınızı, nereleri ise atladığınızı anlık olarak gösteriyor. Cihaz üzerindeki interaktif ekran, 2 dakikalık ideal fırçalama süresini takip etmenizi sağlarken fırça başlığının yenilenmesi gerektiğinde de size hatırlatıyor. Basınç sensörüyle dişlerinize uyguladığınız kuvveti sürekli denetliyor; fazla bastırdığınızda kırmızı ışıkla sizi uyararak diş eti çekilmelerinin önüne geçiyor. Günlük temizlik, beyazlatma ve hassas bakım dahil 6 farklı moduyla her ihtiyaca cevap veren iO6 seti; yedek başlıklar, yedek başlık kabı ve premium seyahat kabıyla birlikte geliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Diğer modelleriyle iyice kıyas yapıp aldım. iO serisinin tümünde anladığım kadarıyla motor gücü ve fırçalama özellikleri aynı daha çok ekran teknolojisi, şarjlı seyahat kutusu, şarj aleti gibi konularda farklılıklar var. O minvalde baktığımda fiyat performans anlamında en verimli cihazı buydu benim için. Özellikle uygulaması da bir harika."

"Diğer tüm şarjlı fırçalardan çok daha iyi ve etkili, aynı zamanda kullanışlı. Mobil uygulamadan nereyi ne kadar temizlediğiniz vs. ayrıntıları ile takip edebiliyorsunuz."

"Daha üst modellerinden farkları, renkli ekran, uygulamada diş yüzeyini detaylı göstermemesi gibi çok da -bence- önemli olmayan özellikler. Bir de dil temizleme modu yok ama yorumlara bakarken insanların intense modu açıp dil temizliği sağladıklarını gördüm ve bence işe yarıyor. Dolayısıyla daha az fiyata baz ürünü alayım dedim ve çok memnunum. Hatta normal diş fırçasından geçtiyseniz mucizevi geliyor sonuçlar, daha beyaz dişler ve ferah bir ağız sağlıyor."

