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Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek

İstanbul'da hafta boyunca 25-30 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı hava sisteminin etkisiyle önemli ölçüde düşecek. Meteoroloji uzmanları, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek
Sedef Karatay Bingül

Türkiye, hafta sonundan itibaren Balkanlar kaynaklı serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

Meteorolojik verilere göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yaz mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla İstanbul'da termometreler son günlerde 32 dereceyi gördü. Ancak hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların yaklaşık 7 derece düşerek mevsim normallerine gerilemesi öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle ani sıcaklık değişimlerinin yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 1

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 2

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Marmara Bölgesi: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış öngörülmezken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte daha serin bir hava etkili olacak.

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İç Anadolu Bölgesi: Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 4

Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz: Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Karabük'ün güney bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Doğu Karadeniz genelinde sağanak yağış görülecek. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Doğu Anadolu'da hem yağış hem kuvvetli rüzgar

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da hava açık: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgede önemli bir yağış beklenmiyor.

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 5

UZMANLARDAN UYARI

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu yaşanacak ani sıcaklık düşüşü ve yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını önerdi. Özellikle açık alanlarda bulunacak kişilerin güncel hava tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN HARİTASI

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 6

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 7

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 8

Balkanlardan geliyor! Hafta sonu planı yapanlar dikkat: Hava bir anda değişecek 9

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu sağanak yağış hava sıcaklıkları
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