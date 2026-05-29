Ev konforunda kalıcı pürüzsüzlük: Braun IPL cihazdaki fırsatı kaçırmayın

Lazer epilasyon aleti kategorisinde önde gelen markalardan Braun, Silk Expert Pro 5 modeliyle kullanıcıların ilgisini çekiyor. Atış sayısı, hız ayarı, kullanım kolaylığı gibi pek çok açıdan oldukça işlevsel cihaz, bir türlü kurtulamadığınız tüylerle başa çıkıyor. Siz de epilasyon cihazının özelliklerini öğrenmek için incelememize geçelim!

Hızlı ve etkili sonuçlar: Braun IPL Silk·expert Pro 5 Epilasyon Cihazı

Gelişmiş SkinProtect teknolojisinin akıllı cilt tonu sensörü, saniyede defalarca cildinizi okuyarak her bir ışık flaşının gücünü ten renginize göre otomatik ve güvenli bir şekilde ayarlar.

Yaklaşık 47 yıllık tam vücut uygulamasına eşdeğer olan 400.000 atım kapasitesi sayesinde lamba değişimi gerektirmeden ömür boyu kullanım sunar.

Dakikada 125 flaş atım hızıyla en hızlı IPL deneyimini yaşatır; tüm vücut seansını sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlamanıza olanak tanır.

Cilde karşı son derece nazik olan teknolojisi uluslararası cilt sağlığı kuruluşları tarafından dermatolojik ve jinekolojik olarak onaylı ve göz güvenliği için koruyucu gözlük kullanımı gerektirmez.

Standart, hassas ve ekstra hassas olmak üzere sunulan 3 farklı mod sayesinde, ilk kez kullananlar veya hassas bölgeler için konforlu kişiselleştirme sağlar.

Vücudun geniş alanları ve kıvrımlı/küçük bölgeleri için özel olarak tasarlanmış, cilde tam temas sağlayan 2 ayrı başlık içerir.

Cihazın yanı sıra uygulama öncesi hazırlık için 1 adet Gillette Venus tıraş bıçağı ve tüm seti şık bir şekilde saklayabileceğiniz taşıma çantasıyla birlikte gelir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Seyrek bölgeleri iki seansta bitirdi. Yoğun bölgeleri iki seansta yumuşattı. Bir kliniğe gitmekten hem daha ekonomik hem de daha konforlu."

"Yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Araştırdığımda hep daha önce lazer merkezine gidenlerin yorumladığını görünce daha önce yaptırmamış biri olarak yorumumu paylaşmak istedim. 1 ay düzenli kullandıktan sonra ara vermeme rağmen kıllarım oldukça seyrekleşti. En az kullandığım bikini bölgesinde bile daha zayıf çıkıyor. Tamamen düzenli başlarsanız tam fayda sağlayacaktır. Çok memnun kaldım."

Bu içerik 29 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.