Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Doğu Akdeniz'de yer alan Hatay ile Osmaniye'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü.

UYARI SONRASI FELAKET

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.

DELİÇAY TAŞTI

Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı. Bölge halkı, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Sel sularına kapılan çok sayıda park halindeki araç zarar gördü. Sahile akan sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye büründü. Taşan derelerin havzalarında da toprak kayması meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için sahildeki yazlıklarına gelen kişiler, zorluk yaşadıklarını belirtti.

MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü. Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı.

ORDU'DA DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Olay, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy bağlantı yolunda meydana geldi. Bölgede etkisini artıran sağanak sonrası dere debisinin yükselmesi ile köprünün bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır