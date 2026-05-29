Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türkiye'ye doğru seyir halinde olan bir ticari gemiye Rusya'ya ait insansız hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. Dün gece gerçekleşen olayda Türk kuru yük gemisi hedef alındı ve iki mürettebat yaralandı.

Doğukan Akbayır

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin yaptığı resmi paylaşıma göre saldırı sonucu gemide büyük çaplı yangın çıktı. Ukrayna donanmasının bölgeye sevk ettiği botlarla yaralanan iki mürettebat tahliye edilerek tedavi altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yetkililer, geminin kamikaze tipi Rus İHA’ları tarafından vurulduğunu ifade etti. Saldırının ardından yangının kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin X'ten yaptığı paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gece saatlerinde düşman, İHA'lar (insansız hava araçları) kullanarak Vanuatu bayrağı taşıyan (gemi sahibi ülke Türkiye olan) ANT adlı kuru yük gemisine saldırdı. Gemi, yüklü bir şekilde Odessa bölgesindeki limanlardan birinden Türkiye'ye doğru ilerliyordu.

Saldırı sonucu geminin üst yapısına isabet eden mühimmat nedeniyle yangın çıktı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri ve Deniz Arama-Kurtarma Servisi birimlerinin koordineli ve profesyonel eylemleri sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaralanan iki mürettebat üyesi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri botlarıyla hızlı bir şekilde tahliye edilerek sağlık kuruluşuna ulaştırıldı."

