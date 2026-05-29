Marmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su alan tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede 110 yolcunun bulunduğu aktarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Olay, Marmaris ilçesi Cennet Adası mevkii Akvaryum Koyu'nda saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede meydana gelen arızayı fark eden tekne personeli karaya yakın bir noktaya yöneldi. Olayın ardından teknede bulunan 110 yolcu, aynı firmaya ait başka bir tur teknesi ile çevrede bulunan diğer teknelere güvenli şekilde tahliye edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

