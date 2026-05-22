Çekirdekten kapsüle: Tchibo kahvelerde indirim başladı

Her yudumda kaliteli bir deneyim yaşamak isteyenler için bu fırsat dönemi kaçmaz. Tchibo'da başlayan indirimler sayesinde sabahları ihtiyaç duyduğunuz zindeliği, gün ortasındaki molalarınızı ya da akşam sevdiklerinizle paylaştığınız sohbetleri çok daha ekonomik bir şekilde tatlandırabilirsiniz. İşte indirimde olan bazı Tchibo kahve çeşitleri!

1. Tchibo Barista Caffè Crema Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

"İçimi yumuşak ve fazla kavrulmamış olması güzel. Sabah taze çekip yaptığım zaman kokusu tüm eve yayılıyor ve ben buna bayılıyorum."

“Yine Amazon üzerinden aldığım Arzum AR1034 Kahve Öğütücü ile 30 saniye kadar öğütüp moka pot ile espresso denedim. İnanılmaz bir krema oluştu, genellikle çekirdekler kalitesiz veya bayatsa krema oluşmuyor bile. İçimi oldukça lezzetli ve mükemmel kokuyor. Filtre kahve olarak da denedim, hem öğütürken hem de demlenirken ne kadar lezzetli koktuğunu anlatamam.”

2. Tchibo Cafissimo Caffè Crema Rich Aroma 96 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok uygundu, kampanyaya denk getirip aldık, severek içiyoruz.”

"Yaklaşık olarak 4-5 aydan beridir bu satıcıdan alış veriş yapıyorum. Gelen ürünlerin üretim tarihleri yeni. Bugüne kadar aldığım tüm ürünlerin son kullanım tarihine en çok 7-8 ay civarında kalmış oluyor ki bence gayet iyi. Ayrıca ürünler hızlı bir şekilde kargolanıyor. Kahveye gelecek olursak da herkesin damak tadı farklı olmakla birlikte Tchibo kahveleri içinde (intense aroma, fine aroma ve brazil) en beğendiğim kahve budur."

3. Tchibo Espresso Milano Style Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Tchibonun en sevdiğim çekirdeği. Harika bir kahve. Çok sert değil. İçimi keyifli. Ekşi değil.”

“Kahvenin tadı mükemmel, bayıldım çok.”

4. Tchibo Cafissimo Coffee Fine Aroma 96 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatı Amazon'da çok uygundu, son kullanmasına yeterince zaman var. Tekrar bu fiyata düştüğünde alacağım.”

“Her zaman tercihim olan kahve. Bu fiyata bulmak! Güzel.”

5. Tchibo Eduscho Espresso Intenso 500 g Çekirdek Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Ağız tadıma uygun, orta üstü sertlikte ve güzel aromalı çekirdek kahve.”

“Her çeşit kahve için güzel içim sunuyor.”

6. Tchibo Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve 250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Kokusu, tadı çok güzel, tavsiye ediyorum.”

“Sürekli kullanıyorum. Lezzeti güzel. Acı değil. Paketleme tazeliğini koruyor.”

7. Tchibo Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatı uygunlaştıkça aldığım, severek içtiğim kahve markası, tavsiye ederim sert kahve sevenlere.”

“Bu kahve lezzetli, harika aromalı. Çok uygun fiyatlı.”

8. Tchibo Barista Espresso Dark Çekirdek Kahve 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Kapaklı ambalajı büyük avantaj. Philips tam otomatik kahve makinesinda kullanıyorum ve çok memnunum. Sert bir kahve.”

“Aroması ve kokusu güzel. Philps kahve makinesi için aldım Melitta ya da bunu tercih ediyorum genel olarak. Kapaklı olması büyük avantaj, saklaması kolay oluyor.”

9. Tchibo Cafissimo Caffé Crema XL Wake Up 10'lu Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Sevdiğim bi kahve. Kampanyada 4'lü aldım. İçimi, tadı çok güzel.”

“Kullandığım kapsüllerden. Daha uygun fiyatlısını bulamadım.”

10. Tchibo Eduscho Espresso Classic Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Lezzetli bir kahve. İndirimde yakalarsanız tercih edilebilir.”

“Annem seneler önce Almanya'da yaşarken çok sevdiğini söylemişti. Bende Amazon'da denk gelince aldım. Gerek kokusu gerekse içimi çok güzel. Tavsiye ederim.”

11. Tchibo Cafissimo Espresso Caramel 10'lu Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ürünü tavsiye ederim. Bu kahveyi "denemek için" aldım. Beklentilerimi karşıladı.”

“Tadı dolgun ve baharatlı, belirgin bir karamel notası (ve hafif "vanilya") içeriyor ve normal bir kahve olarak fincana iki kapsül koymak gerçekten harika. Kolombiya benim en sevdiğim kahve ve bu espresso olarak şiddetle tavsiye edilir. Büyük bir paket aldım ve yakında tekrar alacağım, çünkü bu kampanya her an sona erebilir (maalesef)...”

12. Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Müthiş bir tat, tavsiye edilir.”

“Tchibo ürünlerini 11 yıldır kullanıyorum. Her zaman kaliteli kullanışlı ürünlerdir. Diğer kahve markalarına elveda. Tchibo'ya devam.”

13. Tchibo Cafissimo Barista Espresso 30'lu Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Teşekkür ederim, son kullanma tarihi 10.03.27 göndermişsiniz. Latte yaptım çok güzel oldu.”

"Yıllardır severek içtiğim kahve, aroması çok güzel, yoğun tat sevenlere önerilir.”

14. Tchibo French Press 800 ml

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kaliteli ürün, sabahları en yakın arkadaşım.”

“Paketleme sağlamdı, abime hediye aldım çok beğendi.”

15. Tchibo Elektrikli Süt Köpürtücü

Kullanıcılar ne diyor?

“Sütü hem çok güzel ısıtıyor hem de çok güzel köpük yapıyor.”

“Harika bir cihaz. Her gün kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Hızlı ve güzel köpürüyor. Harika bir ürün. Fiyatı da gayet uygun.”

Bu içerik 22 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.