Ege Bölgesi için bayram uyarısı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram boyunca hava durumu ile ilgili bilgileri paylaştı. Ege bölgesinde yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta sonu ve 25 Mayıs Pazartesi günü bölge genelinde öğleden sonraları parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı, yerel olarak ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise güney kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

BAYRAMDA YAĞIŞLI HAVA ARALIKLARLA ETKİLİ OLACAK

26 Mayıs Arife günü başlayıp bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar sürecek olan periyotta, özellikle iç ve kuzey kesimlerde yerel sağanak yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının kuzeyde mevsim normalleri civarında, güneyde ise yer yer normallerin altında kalacağı öngörülüyor.

Arife Günü bölgenin güneyinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 1. günü bölgenin güneydoğusunda yerel sağanak yağışlar geçişleri görülecek. Bayramın 2, 3 ve 4. günleri 28-29-30 Mayıs Kıyı kesimleri hariç olmak üzere bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki il merkezlerinde 26 - 30 Mayıs tarihleri arasında beklenen hava durumu ve sıcaklık değerlerine göre Aydın’da parçalı ve çok bulutlu; bayramın 1. ve 3. günü yerel gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıklar 27 derece ile 30 derece arasında değişecek.

Yetkililer, bayram planı yapacak olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak anlık tahminleri ve erken uyarıları yakından takip etmelerinin önem arz ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

hava durumu meteoroloji Ege Bölgesi bayram sağanak yağış
