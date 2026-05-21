Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı! Kılıçdaroğlu göreve geri dönüyor! Mutlak butlan nedir?

Son dakika haberi: CHP'nin istinafa taşınan kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı verildi. Önceki yönetim tedbiren tekrar görevlendirildi. Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönüyor! Mutlak butlan nedir?

Mehmet Hazar Gönüllü

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava istinaf aşamasında ve “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin mevcut yönetiminin görevden el çektireceği iddiası tartışma konusu olmuştu.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN İHRACI! ÖZTÜRKMEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Siyasetin en önemli konularından olan mutlak butlan davası ile ilgili olarak CHP'de bugün ihraç bile gerçekleşmişti. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in mutlak butlan açıklamaları gündem olmuş ve CHP, Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği açıklandı.

CHP İÇİN MUTLAK BUTLAN KARARI

Öztürkmen'in disipline sevkinden kısa bir süre sonra CHP hakkındaki mutlak butlan davasında karar çıktı. Mahkeme, mutlak butlan kararına hükmetti.

KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİ GÖREVLENDİRİLDİ

CHP'nin istinafa taşınan kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı verildi. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Ayrıca İstinaf 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada her iki kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verdi.

CHP'DEN İLK HAMLE! TÜM VEKİLLER ACİL KODUYLA GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI

Öte yandan CHP'de karara karşı ilk hamle geldi. Mahkeme kararının ardından Özgür Özel yönetimi, tüm vekilleri CHP Genel Merkezine acil olarak çağırdı.

MUTLAK BUTLAN NE ANLAMA GELİYOR?

“Mutlak butlan”, hukuken bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. CHP kurultayı bağlamında bu iddia, 38. Olağan Kurultay’ın yok hükmünde sayılması ve kurultay sonucunda oluşan yönetimin hukuki meşruiyetinin tartışmaya açılması anlamına gelebilir. Bu nedenle olası bir karar yalnızca teknik bir hukuk başlığı olarak değil, CHP’nin mevcut yönetimi, önceki yönetim, parti içi dengeler ve muhalefet siyaseti açısından da kritik görülüyor.

