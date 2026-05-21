CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden peş peşe açıklamalar

CHP'de yaşanan mutlak butlan kararının ardından siyasi partilerde hareketlilik başladı. CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk açıklamalarının ardından karara ilişkin bir açıklama da İYİ Parti'den geldi.

MUTLAK BUTLAN KARARI SONRASI İYİ PARTİ'DEN TOPLANTI KARARI

İYİ Parti Başkanlık Divanı, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından aldığı karara göre yarın saat 10.00'da Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü olarak toplanacak.

ÜMİT ÖZDAĞ: "DEMOKRASİYE İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR"

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından bir açıklama da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Mutlak butlanı demokrasiye indirilmiş bir darbe olarak değerlendiren Özdağ, bu akşam ve yarın iki toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

Özdağ, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla şunları söyledi;

"Antalya Serik’te 1 saat önce başlattığım 3 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara’ya dönüyorum.

CHP’de mutlak Butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir:

Zafer Partisi divanı bu akşam 20.00’de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu’nun başkanlığında toplanacak.

Yarın saat 11.00’de benim başkanlığımda 2. Toplantıyı gerçekleştireceğiz."