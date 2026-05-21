Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Hatay'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış gece saatlerinde şiddetini artırdı. Asi Nehri'nin bazı bölümleri taştı. Kentte bazı köprü ve otoyollar çöktü. Çok sayıda araç, ev ve iş yerleri zarar gördü. Gece çökme meydana gelen bir evden ise acı haber geldi.

Ufuk Dağ

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Antakya, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde su baskınları yaşandı, köprü ve yollar çöktü. Antakya'da toprak kayması sonucu çöken müstakil evde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Göle dönen yollar ve tarım arazileri dronla görüntülenirken, Asi Nehri’nin taşması sonucu araçlar su içinde kaldı.

MAHSUR KALANLAR OLDU

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu, tarım arazilerini su bastı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri, su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması gerçekleştirdi. Evlerinde mahsur kalanlar, ekipler tarafından kayıkla kurtarıldı. Reyhanlı ilçesinde Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

ASİ NEHRİ TAŞTI

Samandağ ilçesinde de sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü ile bazı yollarda çökme oldu. Çöken yollarda park halindeki araçlar zarar gördü. Ayrıca Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar, suda sürüklendi. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı. Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde göle dönen cadde ve sokaklar ile tarım arazileri, dronla görüntülendi.

ACI HABER GELDİ

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev de toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmada 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme başlattı. Ayrıca Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

YAĞIŞ ETKİSİNİ KAYBETTİ

Yağışın bu sabah saatlerinde etkisini yitirmesi ile Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.

Anahtar Kelimeler:
sel Hatay Araç yağış
