Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü.

ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

BİRÇOK YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Ayrıca, Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığı bildirildi. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürüyor.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.