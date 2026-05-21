ABD'de gizemli olay! Evdeki 3 kişi öldü, yardım ekibinden 18 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir evde "tanımlanamayan maddeye" maruz kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eve gelen ilk yardım ekibinden ise 18 kişi hastaneye kaldırıldı ve karantinaya alındı. Sır olay için inceleme başlatıldı.

New Mexico yetkilileri, ilk yardım ekibinin "aşırı doz madde kullanımı" şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldığını belirtti.

4 KİŞİDEN 3'Ü ÖLDÜ

Yetkililer, ekiplerin evdeki 4 kişinin "tanımlanamayan maddeye" maruziyeti sonucu baygın halde bulunduğunu ve bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini, diğerinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

İLK YARDIM EKİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk yardım ekibinden 18 kişinin de müdahale sırasında bu maddeye maruz kalmalarının ardından mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler göstermeye başladığını belirten yetkililer, ekibin hastaneye sevk edildiğini söyledi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Yetkililer, ilk yardım ekibinin karantinaya alındığını ve gözetim altında tutulduğunu, 2 görevlinin durumunun ise ağır olduğunu ifade etti.

İtfaiyenin, ilgili maddeyi tespit etmek üzere olay yerinde inceleme çalışmalarına katıldığını dile getiren yetkililer, ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığını aktardı.
Kaynak: AA

