HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili harekete geçildiğini belirtti. 9 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı
Ufuk Dağ

İzmir'in Narlıdere ilçesi Bulut Orman Evleri inşaatı mevkiinde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu olan Dorukhan Büyükışık’ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ekipler İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak 26 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı 1

BU SABAH HAREKETE GEÇİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiğini, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı şekilde gittiklerini, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı 2

Bakan Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesinin koordinasyonunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş, İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır."

Soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanlığına ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi iç

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt!
ABD'de gizemli olay! Evdeki 3 kişi öldü, yardım ekibinden 18 kişi hastaneye kaldırıldıABD'de gizemli olay! Evdeki 3 kişi öldü, yardım ekibinden 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.