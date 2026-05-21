HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyonda 15,39 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 116 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5,47 gram metamfetamin, 64 captagon hap, 12 ecstasy hap, 19 sentetik ecza hap, 3,36 gram takoz esrar, 1,24 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 hassas terazi, 97 bin 600 TL ile 200 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirilen çalışmada 20,91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 1

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'a dehşeti yaşattılar! Esnafa haraç, kadınlara zorla fuhuşHatay'a dehşeti yaşattılar! Esnafa haraç, kadınlara zorla fuhuş
Gaziantep’te kilitlenen trafiği otobüs şoförü açtıGaziantep’te kilitlenen trafiği otobüs şoförü açtı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.