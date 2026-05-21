Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyonda 15,39 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 116 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5,47 gram metamfetamin, 64 captagon hap, 12 ecstasy hap, 19 sentetik ecza hap, 3,36 gram takoz esrar, 1,24 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 hassas terazi, 97 bin 600 TL ile 200 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirilen çalışmada 20,91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır