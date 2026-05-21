CHP'den Kılıçdaroğlu'na yanıt videosu: Fotoğraf hamlesi dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arınma” çıkışı sonrası CHP’de hareketlilik sürerken Akçakoca İlçe Başkanı Abanoz, eski genel başkanın fotoğrafını kaldırdı.

Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolu 'arınma' çağrısıyla başlayan tartışma ilçe binasına taşındı. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ve beraberindeki bir grup partili, Kılıçdaroğlu’nun parti binasında asılı fotoğrafını duvardan indirdi.

“BU RESMİ BİZ İNDİRİYORUZ”

Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, parti binasında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun partiye zarar veren bir siyasi hatta ilerlediğini savundu. Abanoz, eski genel başkanın tavırlarının "açıkça AK Parti'nin değirmenine su taşıdığı" görüşünü dile getirdi.

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı duvardan kaldırıldı. Abanoz, “Oldu da mutlak butlan gelirse, sizin resminizi geri asacak yeni yönetimi ve başkanı da bulursunuz” diyerek sert bir çıkış yaptı.

İşte o anlar:

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medya hesabından yayımladığı videoda CHP’nin tarihsel kimliğine ve “temiz siyaset” vurgusuna dikkat çekmişti. Eski CHP lideri, partinin “haramın ve kirlenmişliğin sığınağı” olamayacağını belirterek “gerektiğinde arınmasını da bilir” mesajı vermişti.

Bu açıklama, CHP kulislerinde yeni bir tartışma başlatırken Kılıçdaroğlu’na destek veren vekillerin sayısındaki artış da dikkat çekmişti. Gün içerisinde destek veren milletvekili sayısı 20'yi aşmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT GELMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Gazete Pencere’ye verdiği röportajla yanıt verdi. Özel, daha önce kullandığı “Saray’da mermer olacağına toprak ol” sözlerinin Kılıçdaroğlu’na yönelik olmadığını belirterek, hedefinde “butlan beklentisiyle” hareket eden grupların bulunduğunu ifade etti.

Özel, “Kemal Bey’in hukukunu zedeleyecek bir şey söylemem ama partinin hukukunu kimsenin zedelemesine de izin vermem” mesajı verdi.

