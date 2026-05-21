HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya depremi sonrası tedirgin eden açıklama: "Bugün olmazsa yarın olur"

Malatya'da meydana gelen 5,6'lık depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Malatya'nın çevresinin faylarla çevrili olduğunu vurgulayan Görür, "Çeşitli zamanlarda deprem üretiyor. Bugün olur. Bugün olmazsa yarın olur. Yarın olmazsa öbür gün olur. Yani depremden kaçış yolu yoktur" dedi.

Malatya depremi sonrası tedirgin eden açıklama: "Bugün olmazsa yarın olur"
Melih Kadir Yılmaz

Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilmiş ve bölgede tedirginliğe yol açmıştı. Depremin ardından Malatya'da okullara 1 gün ara verildi.

Uzman isimler Malatya'daki korkutan sarsıntı sonrası art arda açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'nden Oğuzhan Yalçın'a konuşan Prof. Dr. Naci Görür tedirgin eden açıklamalarda bulundu.

Malatya depremi sonrası tedirgin eden açıklama: "Bugün olmazsa yarın olur" 1

Depremin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana geldiğini vurgulayan Görür, sarsıntının fayın kırılmayan bölümünde oluştuğuna dikkat çekti.

"MALATYA FAYLARLA ÇEVRELENMİŞ"

Malatya'nın deprem zonu üzerinde olduğunu söyleyen Görür, "Bunun batısında Malatya Fayı var. Kuzey doğusuna doğru Ovacık Fayı var. Güneyinde Doğu Anadolu Fayı var. Kuzey doğusunda Yedisu Fayı var. Bu Kuzey Anadolu fayının devamı olan hat. Yani Malatya'nın kendisi faylarla çevrelenmiş bir dikdörtgenin içerisinde. Şimdi dolayısıyla Malatya'da fay ve faylar mevcut. Deprem oluşumu da 14 milyon sene önceden mekanizma başlamış. Çeşitli zamanlarda deprem üretiyor" dedi.

Malatya depremi sonrası tedirgin eden açıklama: "Bugün olmazsa yarın olur" 2

"BUGÜN OLMAZSA YARIN OLUR"

Görür açıklamasının devamında, "Bu depremin belli bir periyodu var. Şimdi kimi faylarda bu periyot binlerce seneyi bulabilir. Kimi yerde yüzlerce seneyi bulabilir. Kalkıp da Malatya'da yani fayı tartışmanın, depremi tartışmanın nerede nasıl olacak diye söylemenin bir anlamı yok. Siz eğer bir deprem bölgesindeyseniz deprem eninde sonunda olur. Bugün olur. Bugün olmazsa yarın olur. Yarın olmazsa öbür gün olur. Daha öbür gün olur. Bugün bize bir şey olmazsa afete maruz kalmazsak çocuğumuz maruz kalır. Çocuğumuz kalmazsa torunumuz kalır. Torunumuz olmazsa nesillerimiz bu yolla heder olur. Yani depremden kaçış yolu yoktur" ifadelerini kullandı.

"NE ZAMAN NEYİN OLACAĞI O FAYIN KIRILMASINA, UZUNLUĞUNA, DERİNLİĞİNE BAĞLI"

Doğu Anadolu Fay hattı ve diğer deprem bölgelerinde sarsıcı bir depremin her an olabileceğini, çözüm yolunun ise depreme hazırlıklı olmaktan geçtiğini söyleyen Görür, "Benim sözüm ettiğim büyük depremler. Küçüğü de olur, ortası da olur, büyüğü de olur. Ne zaman neyin olacağını o fayın kırılmasına bağlı, fayın uzunluğuna bağlı, derinliğine bağlı vesaire. Bunları bilmenin, söylemenin bir anlamı da yok. Bunları ben bilerek söyleyemem zaten. Gerçek bilim adamları bunları zaten konuşmaya gerek duymaz. Bunlar ancak bilim platformunda tartışılır, konuşulur, yayınlanır, atıf alınır" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Banka hesaplarında 19 milyar TL'lik işlem hacmi! 87 kişi tutuklandıBanka hesaplarında 19 milyar TL'lik işlem hacmi! 87 kişi tutuklandı
Düzce’de araç sayısı 164 bini geçtiDüzce’de araç sayısı 164 bini geçti

Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya naci görür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

CENTCOM duyurdu! ABD askerlerinden İran gemisine baskın

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.