Isparta’da alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araçlara çarptı: 5 yaralı

Kaza, gece saat 01.50 sıralarında Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Mahmatlar köyü mevkiinde, Eğirdir-Gelendost karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.Y. (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada sürücü Hüseyin A.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.İ. (20), R.Ç. (48), M.R.Ö. (20) ve Ö.B. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yapılan kontrollerde sürücü H.A.Y.’nin 1.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

