Özdağ ile İnce arasında ipler geriliyor! Sert cevap: "Ciddiye almaya gerek yok"

Türk siyaseti son günlerde tartışmalar ve polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile CHP'li Muharrem İnce arasında ipler gerildi.

İNCE SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Özdağ katıldığı bir programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İnce ile ilgili soruyu ise dikkat çeken bir çıkış yaparak cevapladı.



"SENİN MUHARREM BEY'E GÜVENDİĞİN KADAR KENDİNE GÜVENİRSE KONUŞURUZ"

Özdağ, "Neden Muharrem Bey ile birlik olmuyorsunuz?" sorusuna "Muharrem Bey senin Muharrem Bey’e güvendiğin kadar kendine güvenirse konuşuruz tamam?" diyerek yanıt verdi.

"MERTLİKTEN UZAK BİR ADAM, CİDDİYE ALMAYA GEREK YOK"

İnce'den ise bu çıkışa yanıt geldi. İnce konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok" ifadelerini kullandı.