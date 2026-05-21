Gaziantep’te jandarmadan yasadışı bahis operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde M.K. ve B.Ç. isimli şahısların sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



