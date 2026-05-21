Gaziantep’te jandarmadan yasadışı bahis operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Şahinbey ilçesinde M.K. ve B.Ç. isimli şahısların sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

