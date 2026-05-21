İddialar gündem olmuştu! Bakanlıktan 'Yapay et' açıklaması: "Üretimi ve tüketimi söz konusu değildir"

Yapay et üretimi yönündeki iddialar gündem olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bakanlığımız, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve “yapay et” olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Gündeme gelen 'yapay et' iddialarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayınladı.

"YANLIŞ OLGU OLUŞTURABİLECEK HABER VE YORUMLAR YAPILMAKTADIR"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ve buna ilişkin uygulama tebliği, 20 Mayıs 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bazı basın yayın organlarında, yönetmelikte yer alan “hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar” ifadesi üzerinden “yapay ete izin mi veriliyor” şeklinde kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek haber ve yorumlar yapılmaktadır.

'YENİ GIDA' TANIMINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Yönetmelikteki 'Yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025’ten önce Türkiye’de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır.

"YAPAY ET VEYA BUNU ÇAĞRIŞTIRACAK ÜRÜNLERE İLİŞKİN BAŞVURU YAPILAMAZ"

Düzenlemede yer alan “Bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen...” ifadesi, başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple, “Yapay Et” veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz.

"DOĞAL ÜRETİMİ KORUMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZDİR"

Bakanlığımız, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve “yapay et” olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir.

"ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'Yapay et yasağını' çok daha güçlü bir yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır"

O, bilimsel çalışmalarla üretilen ve yapay et olarak adlandırılan,Doku kültürü ve bazı hücreler ile üretilen et ;(teknolojik ve biyolojik et)Bir gün mutlaka sofralarımıza gelecektir..Zavallı hayvanları bağırta bağırta vahşi yöntemlerle kesmekten daha iyidir.Ve daha iyi olacaktır.
Zerre kadar inancım yok
