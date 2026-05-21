Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EFES-2026 Tatbikatı'nda net mesaj

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İzmir’de düzenlenen “EFES-2026 Tatbikatı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Emeği geçen her Mehmetçiğimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostlarımıza güven aşılayan ülkemizle ilgili planlar yapanların da heveslerini de kursaklarında bırakan EFES-2026 tatbikatını denizcilik tarihimizde destanlar yapılmış topraklarda yapıyoruz.

-Geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne barış harekatından terörle mücadeleye kadar, devletimizin bekası için şehit ve gazi olan her bir vatan evladını anıyorum.

-Yüksek teknolojili, yerli ve milli avunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı birliklerin uyumuyla bütün bunların arkasındaki stratejik akılla EFES tatbikatı bunun ötesinde önemli anlamlar içeriyor. Caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir kararlılık gerektirdiğinin göstergesi var.

-Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.

-Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.