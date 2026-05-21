Bozdoğan’da tarihi eser operasyonu

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında Piginda ve Bargasa Antik Kentleri çevresindeki kültürel mirasın korunması ile tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, Yazıkent Mahallesi’nde kaçak kazı yaptığı ve tarihi eser bulundurduğu tespit edilen M. G. (55) isimli şüphelinin adresinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 11 adet Roma dönemine ait bronz sikke, 2 adet Roma dönemine ait obje, 1 adet Roma dönemine ait tahıl ezme taşı, 1 adet Roma dönemine ait sütun, 1 adet Roma dönemine ait taş tekne, ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

