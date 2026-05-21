Son sürat yayaların arasına daldı! Korkunç anlar kamerada

Eskişehir'de meydana gelen kazada yayaların arasına dalan araç dehşet saçtı. 71 yaşındaki Şerafettin Tüten hayatını kaybederken; kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'deki korkunç kaza, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Dizginel Sokak üzerinde meydana gelmiş, Hatice A. idaresindeki araç, henüz bilinmeyen sebeple önce 2 yayaya çarpıp daha sonra da 3 dış kapı numaralı apartman önündeki 1 yayaya daha çarpmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar Hadine M. (57), Vildan K. (34) ve Şerafettin Tüten (71) ilk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi edilen Şerafettin Tüten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan bölgede bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, kazanın boyutu göze çarpıyor.

Yayaların feci şekilde yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir
