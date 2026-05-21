Canan Kaftancıoğlu hakkında 'zorla getirme' kararı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Sanık Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

‘ZORLA GETİRME EMRİ’ DÜZENLENMESİNE HÜKMEDİLDİ

Duruşmanın ilk celsesinde mahkeme, sanık Kaftancıoğlu hakkında ‘zorla getirme emri’ düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır