HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Canan Kaftancıoğlu hakkında 'zorla getirme' kararı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nın yargılandığı "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Canan Kaftancıoğlu hakkında 'zorla getirme' kararı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı 1

Sanık Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

‘ZORLA GETİRME EMRİ’ DÜZENLENMESİNE HÜKMEDİLDİ

Duruşmanın ilk celsesinde mahkeme, sanık Kaftancıoğlu hakkında ‘zorla getirme emri’ düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozdoğan’da tarihi eser operasyonuBozdoğan’da tarihi eser operasyonu
İddialar gündem olmuştu! Bakanlıktan 'Yapay et' açıklamasıİddialar gündem olmuştu! Bakanlıktan 'Yapay et' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP Canan Kaftancıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.