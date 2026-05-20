Özkan Mamati'den Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Adnan Oktar suç örgütünün eski üyelerinden olan ancak daha örgütü çökerten isim olarak bilinen Özkan Mamati, Sözcü Televizyonu Youtube Kanalı'nda İpek Özbey'in konuğu oldu.

Özkan Mamati, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 4 ayrı suçtan iddianame düzenlenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında, isim vermeden çarpıcı ifadeler kullandı.

"ADNAN NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜYORSA AYNISINI YAPMIŞ"

Mamati şunları söyledi:

"Kedicik belgesinde yaşananları düşünün. Ana haber de sunan bir spiker cezaevine girdi. İfadelerini okudum. Almış Adnan bir kadını nasıl tuzağa düşürüyorsa aynısını yapmış. Şablon olarak aynısını uygulamış. Belgeselcilere 'Biz bunun tamamını anlatmayalım, anlatırsak uygularlar' demiştim. Alın Adnan'daki ifadeleri, o kızın odada olması, odaya birinin aniden girmesi, elinde bir bardak suyla içeri girmesi, onun başına gelenler. Adam almış okumuş Adnan'ın ifadelerini aynısını hayata geçirmiş. O ifadeleri görür görmez anladım. Arkadaşlarım o ifadeleri görür görmez anladı. Bu çok ince bir çizgi. Detaya girilmemesi lazım. Bu formilasyonu hayata entegre ederler"

"NASIL RÜYA GÖRMEN GEREKTİĞİNİ BİLE TESKİN EDİYORLAR"

Mamati açıklamalarının devamında ise Adnan Oktar suç örgütü hakkında "Nasıl rüya görmen gerektiğini bile telkin ediyorlar. Bak gece böyle rüya görürsen hayırlı olur. 'Ne var ya bu dansöz oynatan bir yapı çıkar anlatırsın' Yok değil maalesef değil. Cinsel istismar olmazsa Adnan Oktar yaşamıyor oradan besleniyor, çok sapık bir adam." ifadelerini kullandı.