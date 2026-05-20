HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Özkan Mamati'den Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Adnan Oktar örgütünü çökerten isim olarak bilinen Özkan Mamati, hakkında 4 ayrı suçtan iddianame hazırlanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Mamati, "Almış Adnan bir kadını nasıl tuzağa düşürüyorsa aynısını yapmış. Şablon olarak aynısını uygulamış." iddiasında bulundu.

Özkan Mamati'den Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Adnan Oktar suç örgütünün eski üyelerinden olan ancak daha örgütü çökerten isim olarak bilinen Özkan Mamati, Sözcü Televizyonu Youtube Kanalı'nda İpek Özbey'in konuğu oldu.

Özkan Mamati, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 4 ayrı suçtan iddianame düzenlenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında, isim vermeden çarpıcı ifadeler kullandı.

Özkan Mamati den Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar ın taktiklerini uygulamış" 1

"ADNAN NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜYORSA AYNISINI YAPMIŞ"

Mamati şunları söyledi:
"Kedicik belgesinde yaşananları düşünün. Ana haber de sunan bir spiker cezaevine girdi. İfadelerini okudum. Almış Adnan bir kadını nasıl tuzağa düşürüyorsa aynısını yapmış. Şablon olarak aynısını uygulamış. Belgeselcilere 'Biz bunun tamamını anlatmayalım, anlatırsak uygularlar' demiştim. Alın Adnan'daki ifadeleri, o kızın odada olması, odaya birinin aniden girmesi, elinde bir bardak suyla içeri girmesi, onun başına gelenler. Adam almış okumuş Adnan'ın ifadelerini aynısını hayata geçirmiş. O ifadeleri görür görmez anladım. Arkadaşlarım o ifadeleri görür görmez anladı. Bu çok ince bir çizgi. Detaya girilmemesi lazım. Bu formilasyonu hayata entegre ederler"

Özkan Mamati den Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar ın taktiklerini uygulamış" 2

"NASIL RÜYA GÖRMEN GEREKTİĞİNİ BİLE TESKİN EDİYORLAR"

Mamati açıklamalarının devamında ise Adnan Oktar suç örgütü hakkında "Nasıl rüya görmen gerektiğini bile telkin ediyorlar. Bak gece böyle rüya görürsen hayırlı olur. 'Ne var ya bu dansöz oynatan bir yapı çıkar anlatırsın' Yok değil maalesef değil. Cinsel istismar olmazsa Adnan Oktar yaşamıyor oradan besleniyor, çok sapık bir adam." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a 4 ayrı suçtan iddianame hazırlandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a 4 ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Türk Örümcek Adam" yılan otu nedeniyle hastanelik oldu"Türk Örümcek Adam" yılan otu nedeniyle hastanelik oldu
Parti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldıParti binasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy Adnan Oktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

Erdoğan'dan Bakan Bak'a: 'Kazanacağız' diyeceksin

Erdoğan'dan Bakan Bak'a: 'Kazanacağız' diyeceksin

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.