Beşiktaş'ta sollama faciası kamerada: 22 yaşındaki Betül'den kahreden haber

Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kahreden haber geldi. 9 kişinin yaralandığı kazada üniversite öğrencisi Betül Koruğ yaşamını yitirdi. Korkunç kaza kameraya yansıdı.

Beşiktaş’ta sabaha karşı meydana gelen feci kaza can aldı. Yıldız Mahallesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi Betül Koruğ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza, 18 Mayıs Pazartesi saat 04.30 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.G. yönetimindeki otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

9 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan M.Ö.’nün sağ diz ve sol kolunda kırıklar oluştuğu, F.B.’nin vücudunda kırıklar bulunduğu, Y.D.’nin ise kafa ve sırt ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi.

4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada A.K.G.’nin iki bacağında kırık bulunduğu, M.D.’nin ise ellerinde kırık olduğu ve her 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. T.Ö.’nün kafa bölgesinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, T.E.’nin ise bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. N.P.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. M.Ö. ve N.P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, F.B. ile Betül Koruğ Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne, Y.D. Samatya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. A.K.G., M.D., T.Ö. ve T.E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görülüyor.

ÜNİVERSİTE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Betül Koruğ’un eğitim gördüğü özel üniversiteden yapılan açıklamada, "Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Betül Koruğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

