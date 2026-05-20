HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Malatya'da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Son dakika deprem haberi: Malatya'da deprem oldu. Sarsıntı Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin büyüklüğü 5,6 olarak açıklandı. Belediye Başkanı Sami Er'den ilk açıklama geldi.

Son dakika | Malatya'da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Malatya güne depremle uyandı! Saat 09.00'da başta Malatya olmak üzere Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedilen bir deprem oldu.

Son dakika | Malatya da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş ta da hissedildi 1

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

Buna göre depremin büyüklüğü 5,6 olarak belirlendi.

Merkez üssü Battalgazi olarak kaydedilen depremin 7,03 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Son dakika | Malatya da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş ta da hissedildi 2

"ŞU ANA KADAR İHBAR GELMEDİ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, HaberTürk'te yaptığı açıklamada depremle ilgili şunları kaydetti:

"Oldukça çok yakın hissettik, şiddetin daha büyük olduğunu düşündük hatta. Güçlü bir sarsıntı oldu. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Yüzeye yakın olduğu için herhalde çok şiddetli hissettik."

Son dakika | Malatya da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş ta da hissedildi 3

OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

Gazeteci Ferdi Durdu'nun aktardığına göre il genelinde okullar tahliye edildi, öğrenciler güvenli noktalara sevk edildi.

Son dakika | Malatya da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş ta da hissedildi 4

AFAD: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'dan yapılan yeni açıklamada ise deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Son dakika | Malatya da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş ta da hissedildi 5

Son dakika | Malatya da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş ta da hissedildi 6

Son dakika | Malatya da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş ta da hissedildi 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşiÜmit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi

Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.