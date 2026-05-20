Son dakika | Malatya'da korkutan deprem! Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Son dakika haberi: Malatya güne depremle uyandı! Saat 09.00'da başta Malatya olmak üzere Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedilen bir deprem oldu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

Buna göre depremin büyüklüğü 5,6 olarak belirlendi.

Merkez üssü Battalgazi olarak kaydedilen depremin 7,03 km derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

"ŞU ANA KADAR İHBAR GELMEDİ"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, HaberTürk'te yaptığı açıklamada depremle ilgili şunları kaydetti:

"Oldukça çok yakın hissettik, şiddetin daha büyük olduğunu düşündük hatta. Güçlü bir sarsıntı oldu. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Yüzeye yakın olduğu için herhalde çok şiddetli hissettik."

OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

Gazeteci Ferdi Durdu'nun aktardığına göre il genelinde okullar tahliye edildi, öğrenciler güvenli noktalara sevk edildi.

AFAD: "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'dan yapılan yeni açıklamada ise deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmadığı, saha tarama çalışmaları devam ettiği bildirildi.