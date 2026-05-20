Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Birçok ilde alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını duyurdu. Özellikle Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yağış beklenirken, sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun’un batısı dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Balıkesir, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Hatay, Osmaniye ve Adana’nın bazı bölgelerinde ise ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE GENELİNE SAĞANAK GELİYOR

Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 İLDE SARI KODLU ALARM

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise kuvvetli, şiddetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın da Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, küçük çaplı dolu, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

