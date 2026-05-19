Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ebola salgınında ölü sayısı 118'e yükseldi. Bahreyn Sivil Havacılık İdaresi ise salgın nedeniyle Güney Sudan, KDC, Uganda'dan gelen ve Bahreyn vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerinin bugünden itibaren 30 günlüğüne askıya alındığını bildirdi.

Bahreyn Havacılık İdaresi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin son verilerinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'dan Bahreyn'e gelen Bahreyn vatandaşı olmayan yolcuların ülkeye girişlerinin bugünden itibaren 30 günlüğüne askıya alındığı ifade edildi.

Bu kararın, DSÖ'nün Ebola salgının yayılmasına ilişkin güncel veriler ile söz konusu ülkelerdeki epidemiyolojik gelişmeler ışığında alındığı aktarıldı. Kararın, söz konusu ülkelerden doğrudan gelenlerin yanı sıra son 30 günde bu ülkelerde bulunanları da kapsadığı kaydedildi.

Bu ülkelerden gelen Bahreyn vatandaşlarının ise ilgili sağlık protokollerine tabi tutulacağı belirtildi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan yayımlanan talimatlara uyulmasının önemini vurgulayan Havacılık İdaresi, gelişmelerin takip edildiğini, ilerleyen günlerde Ebola salgınının seyrine göre ülke listesinin güncelleneceğini ifade etti.

DSÖ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Afrika ülkeleri Uganda ve KDC'de Ebola salgını yeniden patlak verirken DSÖ, salgının acil durum oluşturduğunu açıklamıştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde yeniden görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118’e çıktığı bildirildi.

Salgın, tarihte 3. kez görülen Ebola’nın "Bundibugyo" türünden kaynaklanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de yaptığı yazılı açıklamada, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.
KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

