Bakan Gürlek üç operasyonu birden duyurdu: 'Birkaç suç şebekesi çökertildi'

Türkiye genelinde operasyonlar devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda geniş çaplı bir, "Narkokapan Van" operasyonu düzenlendi. 11 ilde 102 şüpheliye eş zamanlı olarak harekete geçildi. Bir operasyonda Mersin'de yapıldı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 26 milyar TL'den fazla işlem hacmi olan suç şebekeleri çökertildi. Diğer operasyon ise 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Operasyonları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

Van Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Emniyet teşkilatımız ve ilgili tüm birimlerimizin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen “Narkokapan Van” operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede devletimizin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda; gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmalarımız tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde kararlılıkla işletilmektedir.

BİR OPERASYON DA TARSUS'DA

Bu kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir.

Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Bu başarılı operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mızı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

PAYMIX-4 OPERASYONU

Bakan Gürlek diğer paylaşımında da 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonu şu ifadelerle duyurdu;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki tavizsiz duruşu ve kararlı iradesi doğrultusunda; Siber Vatanımızı kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ediyoruz.

7 İLDE AYNI ANDA HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında; bugün şafak vakti 7 ilimizde eş zamanlı olarak "PAYMIX-4" operasyonu başarıyla icra edilmiştir.

Yasa dışı bahis sitelerinin panel erişimlerini, kripto varlık üzerinden yapılan maaş/hak ediş transferlerini ve dijital izlerini siber istihbarat yöntemleriyle takip eden adli birimlerimiz, organize suç ağına dev bir darbe daha indirmiştir.

EL KONULANLAR

Operasyon neticesinde hedefteki 61 şüpheli hakkında işlem başlatılmış; suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır/taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabı bloke edilmiştir.

Bu operasyon; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız arasındaki sarsılmaz koordinasyonun, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK tabanlı mali analiz gücünün ulaştığı muazzam eş güdümü bir kez daha göstermiştir. Devletimiz, suç örgütlerinin finansal kanalları kurutmakta kararlıdır.

Bu büyük ve titiz operasyonu başarıyla yürüten; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubemize ve operasyona destek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir!