Dereye giren yunusu deniz polisi kurtardı

Olay, İlkadım’a bağlı Kalkancı Mahallesi’nde meydana geldi. Kürtün Çayı içerisinde bir yunusun mahsur kaldığını ve zor durumda olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi, dere içerisinde kalan yunusu dikkatli şekilde sudan çıkararak polis botuna aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yunus, daha sonra Karadeniz’in açık ve derin sularına bırakılarak doğal yaşam alanına kavuştu.

Vatandaşlar ise deniz polisinin başarılı kurtarma çalışmasını ilgiyle takip etti.



