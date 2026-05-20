Şişkinlik ve hazımsızlığı sakın hafife almayın! Ciddi hastalıkların habercisiymiş

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Koruk, toplumda oldukça yaygın görülen mide ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık şikayetlerinin bazı durumlarda ciddi sindirim sistemi hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Günlük yaşam temposu, düzensiz beslenme, stres ve yanlış alışkanlıkların sindirim sistemi sorunlarını artırdığını belirten Prof. Dr. Mehmet Koruk, özellikle uzun süren mide şikayetlerinin mutlaka uzman değerlendirmesinden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

"MİDE AĞRISI VE HAZIMSIZLIK GEÇİCİ SANILABİLİYOR"

Mide ağrısı, şişkinlik, yanma, gaz ve hazımsızlık gibi şikâyetlerin birçok kişi tarafından geçici sorunlar olarak değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Koruk, "Bu belirtiler basit beslenme hatalarından kaynaklanabileceği gibi gastrit, reflü ve ülsere bağlı olabilir. Bunun yanı sıra safra yolları, pankreas hastalıkları ve irritabl (huzursuz) bağırsak sendromu belirtisi olabilir. Özellikle mide bölgesi ağrılarına iştahsızlık, bulantı ve zayıflama eşlik ediyorsa mutlaka en kısa gaztroenterolojiye başvurmada büyük fayda olur" dedi.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Sindirim sistemi sağlığında doğru beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Koruk, aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler, fast food tüketimi, düzensiz öğünler ve yetersiz su tüketiminin mide ve bağırsak sorunlarını tetikleyebileceğini belirtti. Sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenli beslenme, yeterli lif tüketimi ve fiziksel aktivitenin önemli olduğunu vurguladı.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Prof. Dr. Mehmet Koruk, aşağıdaki durumlarda mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyleyerek, "Uzun süren mide ağrısı. Sürekli şişkinlik ve hazımsızlık. Yutma güçlüğü. Sebepsiz kilo kaybı. Dışkıda kan görülmesi. Sürekli mide yanması ve reflü şikayeti. Bulantı ve kusmanın sık tekrar etmesi ve nedeni izah edilmeyen kansızlık" ifadelerini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi olarak sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde modern teknolojik altyapı ve uzman kadro ile hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Koruk, erken teşhisin birçok hastalıkta tedavi başarısını artırdığını sözlerine ekledi.

