MYNET ÖZEL| Malatya'daki korkutan depremin ardından konuştu: "3 ay daha sürebilir"

Malatya’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerde paniğe neden olurken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış’tan dikkat çeken açıklama geldi. Barış, “Bu sarsıntılar 6 Şubat depremlerinin artçısı olabilir. Bu artçıların 3 ay daha sürme ihtimali var” dedi.

Mynet Özel Haber
Çiğdem Berfin Sevinç

MYNET ÖZEL/ Çiğdem Sevinç | Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş'ta da hissedilmesiyle çevre şehirlerde de korku ve paniğe sebep oldu.

Deprem sonrası vatandaşlar endişeyle sokaklara dökülürken, Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi. AFAD, olumsuz bir ihbar bildirilmediğini açıkladı. 7,03 km derinlikte sarsıntı yaratan deprem hakkında MYNET Muhabiri Çiğdem Sevinç'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış, depremlerin devam edeceği yönünde açıklamalarda bulundu.

KIYAMETİN İZLERİ 3 SENE SONRA BİLE SÜRÜYOR

Prof. Dr. Şerif Barış, bu sarsıntının 3 sene önce meydana gelen ve on binlerce insanı hayattan kopartan 'son 100 yılın en büyük faciası'nın devam eden izleri olduğunu aktardı.

Barış, "Bu deprem 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizin etkilendiği sarsıcı depremlerin artçısı olabilir. Bugün meydana gelen 5,6'lık deprem gibi yaklaşık olarak 3 ay daha böyle artçı depremler meydana gelmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

"İTİBAR ETMEYİN"

Panik yapılmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Şerif Barış, "Güçlü deprem yönetmeliğine uyan yapılarda herhangi bir hasar yaratacak bir deprem değil. Ancak bir çok geniş bölgede hissedilmesi normal." şeklinde konuştu.

Yaşanan paniğin ardından çeşitli spekülasyonların ortaya atılmasına tepki gösteren Barış, "Meydana gelen bu Malatya depreminin ardından 'Büyük deprem olacak' söylentileri doğru değil. Bu duyumlara itibar etmeyin. Bu söylemlerin arkasında herhangi bir bilimsel çalışma yoktur. Bu kadar kısa sürede böyle bir bilimsel çalıma yapılıp sonuçlanması mümkün değildir. Bu yüzden söylentilere itibar edilmemesi gerekmekte."

"NORMAL YAŞANTINIZA DEVAM EDİN"

Barış, halk arasında dolanan 'büyük deprem meydana gelecek' söylentilerine karşılık, "İnsanlar hasarsız binalarda normal yaşamına devam edebilir."

