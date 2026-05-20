Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bizi kıskanıyorlar" çıkışı: "İddialarını tek tek çürüttük"

AK Parti'nin gençlik şöleni gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenirken "Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık" sözleriyle dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin gençlik şöleni hakkındaki tartışmalara değinen Erdoğan, CHP'yi hedef alarak "Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Gençlerin yüzlerine bakacak halleri yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasında "Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir" ifadeleri dikkat çekti.

"GENÇLİK ŞÖLENİMİZE ÇAMUR ATARAK KENDİ KİFAYETSİZLİKLERİNİ KAPATMA DERDİNDELER"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olmaz.
  • Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık, bugün de değiliz, asla böyle olmayacağız. Gençleri yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin, AK Parti'nin gençlerle kurduğu ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekiyor. Gençlik şölenimize çamur atarak kendi kifayetsizliklerini kapatma derdinde bunlar.
ÖZGÜR ÖZEL'E SERT YÜKLENDİ

  • CHP Genel Başkanının gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yok. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta zorlanıyorlar. 1 senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da ortaya saçılan pislikler sebebiyle bunlardan umudunu kesmeye başladı. Cumhuriyet'i kurmakla övünen CHP, üç beş kifayetsizin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Gençlerin yüzlerine bakacak halleri yok.

"BİR TAYYİP ERDOĞAN GİDER, BİN TAYYİP ERDOĞAN GELİR"

  • 24 yıldır kesintisiz iktidardayız. Biz bu yola çıkarken uzun olacağını biliyorduk. Muhtıralar gördük, kapatma davaları gördük. Kimseye ağamsın, paşamsın demedik. Kişiye ve gruba çıkar sağlama hareketi olmadık.
  • Bir hayalin peşinde koştuk. Tarihe, ecdada, ümmete, milletimize bir borcumuz var. O borcu ödemek için hiç tereddüt etmeyiz, canımızı da veririz.
  • Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız, misyonumuz, arzumuz, gayemiz, amacımız budur.

"BİZ BU YOLA İDAMI GÖZE ALARAK GİRDİK"

  • Elbette eksiğimiz, hatamız, yapmak isteyip yapamadıklarımız vardır. Bir engeli aşmak için bin engeli aşmak zorunda kaldık. Çile ve mücadeleyi seçtik, çok ihanet gördük. Biz bu yola idamı göze alarak girdik.
  • Biz yüzde 52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. Yüzde 48'inin önemli bir kısmının bize oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız.
  • Tek başıma da kalsam bu yoldan dönmem. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

  • Terörsüz Türkiye sürecini ortak akılla samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Örgütün tasfiye süreci hızlandırılacak.

