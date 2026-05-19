Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tartışması: AK Partili Acar'dan "İhmaldir" açıklaması

Cumartesi günü AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca Turka Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"yla birlikte çeşitli tartışmalar gündeme geldi. Özellikle de Eser Yenenler'in programda sunucu olarak bulunması en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

AK Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar programla ilgili açılan tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

ESER YENENLER TARTIŞMASINA YANIT

Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Acar, Eser Yenenler'in sunucu olarak tercih edilmesine yönelik eleştiriler hakkında "Asıl Eser Yenenler’e sormak lazım. AK Parti’nin programında neden bulunmak istemiş? O gün “Her şey çok güzel olacak” deyip bugün neden AK Parti’nin programında sunuculuk yapmayı istemiş?" diye konuştu.

Saymaz'ın "Belki ücret karşılığıdır" ifadesi üzerine Acar, "Olabilir. Problem yok. Belki o gün de ücret karşılığını tutan bir zemin söz konusuydu, bilemem. Kimsenin hakkına girmek istemem" yanıtını verdi.

“TAMAMEN PROFESYONEL BİR SÜREÇ”

Yenenler'in daha önce Ekrem İmamoğlu'na destek vermesiyle ilgili Acar şunları ifade etti:

"Özellikle Yenenler’in İmamoğlu’nu destekliyor formatı üzerinden yaklaştığımız bir mesele değil. Tamamen profesyonel bir süreç. Gençlik kollarımız gençlerle temas edebilecek, o dili tutabilecek tasarrufta bulunmuş, gelmiş bize danışmış. Ortak çerçevede uygun bulunmuş."

“GEZEN OĞLAK” TARTIŞMASI DA GÜNDEM OLDU

Öte yandan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyada "Gezen Oğlak" kullanıcı adıyla bilinen içerik üreticisi Elif Akçivi'nin tablo hediye etmesi de çok konuşuldu.

“ORADA KUSURLU BİR HAREKET OLMUŞ”

Saymaz'ın "Emine Erdoğan’la alay eden fenomenin kürsüye çıkarılması da çok tartışıldı" ifadeleriyle ilgili "Evet, orada bir kusurlu hareket olmuş" diyen Acar şunları ekledi:

"Hanımefendiyle alay etmiş olan birinin orada bulunmuş olması bir ihmaldir. Eğer tespit edilseydi, bırakın alayı, en ufak imayı bile hissetsek gençlik kollarımız gerekeni yapardı. Netice itibariyle dünden itibaren yapılan eleştirilere bakıyorum. “Eser Yenenler’i neden aldınız, bu sanatçılar olur mu?” Her renkten sanatçı var, gençler memnundu. Ortam coşkuluydu."

"BİZ 'NASIL GÖRÜLMEDİ' DEDİK"

Akçivi'nin Erdoğan'a bir resim verdiğini belirten Acar şöyle devam etti:

"Bir talepte bulunmuş, biz de onaylamışız. Gençlik kollarımız tasarrufta bulunmuş. Spontane gelişen bir şey. Tabanımız kızmakta haklı mı? Son derece haklı. Buna kızılır, eyvallah. Hanımefendinin hassasiyetinin korunmasıyla alakalı noktada böyle bir durum olmuş olabilir. Biz 'Nasıl görülmedi' diye paylaşımda bulunduk. Dediler ki 'Başkanım ödül verilmesi söz konusu değil, kız resmini verdi.' Keşke fark edilseydi, müsaade etmezdik."