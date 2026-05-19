Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı, 87 kişi hakkında işlem yapıldı

Düzce’de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 87 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 84 olaya müdahale edilirken, 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 87 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.
Çalışmalarda; 4 bin 359 adet sentetik ecza, 30 gram esrar, 14,5 gram metamfetamin, 589 gram bonzai, 1 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, 4 gram kokain, 3,8 gram bonzai hammaddesi ve 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

