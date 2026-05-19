Rasim Ozan Kütahyalı'nın para hareketleri MASAK’a takıldı

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere ilişkin yürütülen hukuki süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.

"MASAK TAKİBİNE TAKILDI"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirten Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi.

Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahis oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerin suç teşkil ettiğini hatırlattı.

"DİJİTAL MECRALARA YÖNELİK YAPTIRIMLAR KARARLILIKLA UYGULANIYOR"

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerinde kesintisiz sürdüğünü ifade eden Bakan Gürlek, ayrıca dijital mecralara yönelik yaptırımların kararlılıkla uygulandığını belirtti. Bakan Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak da "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 21 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, dosyada MASAK raporları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri ve kripto varlık analizlerinin yer aldığı belirtilmişti.

Soruşturma dosyasında Kütahyalı’nın hesap hareketleri de mercek altına alınmıştı. Mynet’in aktardığı bilgilere göre MASAK incelemesinde Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında milyonlarca liralık para girişi olduğu öne sürülmüş; Kütahyalı ise emniyetteki ifadesinde paraların borç ve kredi kartı işlemleriyle ilgili olduğunu savunmuştu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 135 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın dijital materyal incelemeleri, mali analizler, kripto varlık çözümlemeleri ve firari şüphelilere yönelik çalışmalarla sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır