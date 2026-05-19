Bahçeli'den yeni 'terörsüz Türkiye' mesajı: Sorumluluk omuzlarımızda

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin mesaj vererek "Hedefin sorumluluğu omuzlarımızdadır. Gençlere düşen yük her zamankinden büyüktür. Bugün kenetlenme günüdür" ifadelerini kullandı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nda konuşma gerçekleştirdi.

"19 MAYIS KUTLU BİR BAŞLANGIÇTIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Vatan toprağına işgalcilerin gölgesi çökmüştü. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğneniyordu. 19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır. 19 Mayıs esaretin zincirlerinin kırıldığı gündür. Samsun'da atılan adım en büyük cevaptır.
  • İstikbale yürüyen Türk gençliğiyle iftihar ediyorum. Bu yürüyüşte tükenişe yer yok. Türk gençliği dar ufuklara sığmaz, kavgaya düşmez.

  • Çağ değişti, karargahlar teknoloji merkezine dönüştü.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

  • Ayakta kalmanın yolu millet olmaktan geçer.
  • Terörsüz Türkiye hedefinin sorumluluğu omuzlarımızdadır. Gençlere düşen yük her zamankinden büyüktür. Bugün kenetlenme günüdür.

