Bolu’da 19 Mayıs kutlamalarına JAK timleri damga vurdu

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen salon programında, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi ekipleri damga vurdu. Etkinlik kapsamında hazırlanan özel gösteride komandolar, yaklaşık 10 metre yüksekten Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle salona iniş gerçekleştirdi. Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri’nin halatlarla gerçekleştirdiği bu gösteri, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

