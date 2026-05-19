Ebola salgını yayılıyor! Can kaybı 131'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde etkisini sürdüren Ebola salgınında can kaybı artıyor. Salgının farklı bölgelere yayılması endişe yaratırken, sağlık ekipleri hastalığın kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 131’e ulaştığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesi ile Kuzey-Kivu eyaletindeki Katwa bölgesinin de Ebola salgınından etkilendiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 435’E YÜKSELDİ

Muyaya, Katwa’da 2 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi Goma’da ise 1 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Ebola salgınında vaka sayısının 435’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 131’e yükseldiğini kaydeden Muyaya, salgının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sözcü Muyaya, halka maske kullanımı, düzenli el yıkama ile riskli temaslardan kaçınma gibi sağlık tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulundu.
Kaynak: DHA

ebola virüsü Kongo Demokratik Cumhuriyeti
