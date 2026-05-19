HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Özel hastanede büyük skandal! Doktorlar, hemşireler gözaltında

Elazığ özel hastanede yaşanan skandalı konuşuyor. Dün yapılan operasyonda yönetim kurulu başkanı, doktorlar ve hemşireler gözaltına alınmıştı. İncelemelerde yoğun bakım hastalarının cihaz bağlı olmadığı tespit edildi.

Özel hastanede büyük skandal! Doktorlar, hemşireler gözaltında

Elazığ'da dün 23 şüphelinin gözaltına alındığı özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyon çerçevesinde bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ve tüm cihazların hasta varmış gibi açık gösterildiği ortaya çıktı.

Özel hastanede büyük skandal! Doktorlar, hemşireler gözaltında 1

ÖZEL HASTANELER MERCEK ALTINA ALINDI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi mercek altına alındı. Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Özel hastanede büyük skandal! Doktorlar, hemşireler gözaltında 2

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ardından jandarma ekipleri tarafından düğmeye basıldı ve dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.'de dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Medikal Hospital'ın yoğun bakımda bir personel tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü.

Özel hastanede büyük skandal! Doktorlar, hemşireler gözaltında 3

"BURADA HASTA BİLE YOK"

Personelin ise çekim yaparken, "Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyalize gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki ‘Hayır gideceksin' Ne yapacağım o zaman ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobing. Makineye bağlı falan değil. Buda makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok" ifadelerini kullandığı duyuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Midye toplamak gece denize daldı: Kayboldu!Midye toplamak gece denize daldı: Kayboldu!
Salgın yayılıyor! Can kaybı 131'e yükseldiSalgın yayılıyor! Can kaybı 131'e yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Elazığ özel hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.