Daltonlar hakimi açık açık tehdit etti: 'Kardeşini senden alacağız'

İstanbul'da yeni nesil çeteler tehditlerine devam ediyor. Son olarak Daltonlardan bir hakime ve hakimin kardeşine ölüm tehditleri içeren mesajlar atıldı.

İstanbul'da organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü davalarla tanınan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşine, "Daltonlar" suç örgütü üyeleri tarafından yabancı hatlar üzerinden gönderilen ölüm tehditlerine ilişkin soruşturma tamamlandı.

9 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Gürcistan'da firari bulunan örgüt yöneticilerinin de yer aldığı şüpheliler hakkında, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

"ABİNDEN SEBEP..."

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz yıl aralık ayında, mahkeme başkanının kardeşi Ali Onur Atar'ın kardeşinin telefonuna atılan mesajda, 'Abinden sebep seni de öldüreceğiz, insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınıza bakıyor, bizim de iki parmağımızın arasına bakıyor, görüşeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"BİZ DE SENİN KARDEŞİNİ ALACAĞIZ"

Doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar'a ise, "Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız.

Seninle bu mahkeme bittikten sonra görüşeceğiz. Bizim sana sözümüz olsun bu talimat da bizim üstlerimizden, görüşeceğiz. Unutma her an bizi bekle" şeklinde mesaj atıldı.

